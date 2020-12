Sobe para 19 o número de mortes na queda de ônibus em João Monlevade

A polícia ainda afirmou que o veículo tinha outro condutor e que ele morreu no acidente.

A Polícia Civil ouviu oito pessoas que estavam no ônibus para dar sequência às investigações das causas do acidente. Segundo a corporação, as vítimas foram ouvidas no Albergue Municipal, para onde foram levadas após atendimento médico.

De acordo com o último balanço disponibilizado pela polícia, 46 pessoas se envolveram no acidente.

Lista de mortos no acidente

Caio Lucas Santos Cícero Jeferson Andrade da Silva Cícero Oliveira Lima Clemilton Santos Nascimento Denise Maria do Nascimento Elias Vieira Batalha Joelson Queiroz dos Santos José Ricardo da Silva José Roberto Santos da Silva Lázaro Santos Barbosa Manoel José da Silva Marcondes Teixeira lima Maria Luiza de Oliveira Maria Silma da Silva Batalha

Cinco mortos ainda não haviam sido identificados.

Fonte: G1