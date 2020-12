Comerciante de Mirandópolis ferido em queda de moto na vicinal do Amandaba

MIRANDÓPOLIS – O comerciante do ramo de tabacaria, M. M. B., o “Japa”, de 32 anos, morador em Mirandópolis (SP), sofreu ferimentos pelo corpo como escoriações e contusões, além de possível fratura do braço direito, ao se envolver em acidente de trânsito na noite de sábado (28), na vicinal que demanda ao bairro Amandaba. Socorrido para o Hospital Estadual de Mirandópolis, permaneceu internado, já que passaria por cirurgia. A Polícia Militar registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia.

O acidente aconteceu pouco depois das 19h, quando “Japa” pilotava a moto JTA/Suzuki GSXR1000, quando, ao se aproximar de uma curva próximo do KM 1 da referida vicinal, perdeu o controle de pilotagem e se estabacou no chão, sofrendo as múltiplas escoriações e contusões pelo corpo.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local constatou que a vítima apresentava sinais de embriaguez, mas ela recusou ser submetida ao teste do bafômetro.

O serviço de ambulância do município também foi acionado e conduziu o comerciante até o hospital, onde permaneceu internado receber os curativos necessários e também para a cirurgia corretiva da fratura no braço direito. No hospital ele decidiu doar sangue para futuro teste de dosagem alcoólica.

Durante o registro da ocorrência os policiais militares constataram que a habilitação do investigado está vencida desde novembro de 2018, assim como o licenciamento da motocicleta. Por essas infrações e a recusa do teste do bafômetro, foram elaboradas três multas pelas infrações cometidas.

Devido ao licenciamento vencido, a moto foi recolhida administrativamente para o pátio de um guincho em Andradina. O veículo ficou bastante destruído.