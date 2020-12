Assentado é preso acusado de porte ilegal de arma de fogo em Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na tarde de sábado (28), o assentado M. N. S., de 38 anos, residente no assentamento Nova Esperança, no bairro rural Cafeeira, em Castilho, acusado de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (pela numeração suprimida), ao ser flagrado com um revólver da marca Rossi, calibre .38, com 4 munições intactas. Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da justiça. A arma e as munições foram apreendidas pela Polícia Civil.

A prisão do assentado, que executa serviços esporádicos de eletricista, aconteceu durante o serviço de Atividade Delegada pelo município de Castilho, quando os policiais fardados executam tarefas de policiamento e recebem do município, na realização de fiscalização de trânsito pelo bairro Laranjeiras, quando a equipe com o subtenente PM De Souza e soldado PM C. Roberto, abordou o veículo VW Spacefox e os policiais perceberam que o condutor apresentava nervosismo excessivo.

Ao ser solicitada a documentação pessoal, ele informou não ser habilitado. Diante da fundada suspeita de que o assentado pudesse ter algo errado no veículo, os policiais solicitaram que o acusado descesse para procederem uma vistoria veicular.

Com apoio das equipes com apoio das equipes com SD PM Lucas e SD PM Siqueira, além dos policiais de folga SD PM Alencar e SD PM Thainara, procederam a vistoria no veículo, quando foi localizado, sob o banco do motorista, um revólver calibre .38, marca Rossi, municiado com 4 cartuchos intactos e numeração suprimida (raspada).

Questionado o porque dele andar com a arma, o assentado informou que comprou arma para sua defesa pessoal e de sua esposa, uma vez que este ano, mais precisamente no final de janeiro de 2020, sofreu uma tentativa de homicídio e que sua esposa também foi ameaçada de morte. O acusado não quis informar o motivo da tentativa, nem das ameaças que ele e a esposa vem sofrendo.

Conduzido ao plantão policial de Andradina, o delegado de polícia dr Carlos Sérgio Franco Falsirolli, após tomar ciência dos fatos, acabou autuando-o em flagrante e recolhendo-o à cadeia pública de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da justiça pública, até que o juiz decidisse se ele responde ao processo preso ou em liberdade.