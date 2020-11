Força Tática prende homem que atirou na cabeça de ex-mulher em Três Lagoas

Homem ainda estava com a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38

TRÊS LAGOAS (MS) – O autor dos disparos contra a ex-companheira na manhã deste sábado (21) em Três Lagoas (MS) foi identificado e preso pela Força Tática da Polícia Militar. O homem realizou diversos disparos com uma arma de fogo, sendo que um deles acertou do lado direito da cabeça da vítima, que foi socorrida consciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até o Hospital Auxiliadora.

A Força Tática estava em patrulhamento nas proximidades da avenida Antônio Trajano quando avistaram um indivíduo com as mesmas características do autor. Ele foi abordado e confirmada sua identidade, sendo decretada sua prisão. Ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde foi ouvido.

O homem ainda estava em posse da arma utilizada no crime, um revólver calibre .38. Além disso estava em sua posse uma munição calibre .38 intacta e outras duas já deflagradas. O autor confessou ser autor do crime de feminicidio tentado e da violência domestica contra sua esposa.

Ainda não há detalhes da versão do autor sobre os fatos. A equipe da Rádio Caçula segue acompanhando o caso e traz mais informações a qualquer momento.