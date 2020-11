SecretÃ¡rio de saÃºde de Palestina morre em acidente

PALESTINA – O secretário de saúde de Palestina, Fábio Nunes Cortez, de 49 anos, morreu depois de se envolver em um acidente de trânsito na rodovia Luiz Dalbem, que liga Palestina à BR-153.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o veículo da vítima transitava no sentido Palestina a Nova Granada, quando na altura do quilômetro seis, por motivos desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra uma árvore e capotou.

Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital, mas, morreu chegando no local.

O velório dele foi realizado nesta sexta-feira (20), em Palestina.