Casa das Lâmpadas realiza encontro para clientes e colaboradores

ANDRADINA – A Casa das Lâmpadas, localizada na rua Bandeirantes, cruzamento com a rua Espírito Santo, bairro Piscina, realizou no último sábado (14), almoço de confraternização para seus colaboradores, clientes e amigos especialmente convidados. O encontro sempre acontecia nas dependências da empresa comercial, porém, devido à pandemia do coranavirus, decidiu-se esse ano realizar em uma propriedade rural.

Este ano o encontro foi realizado no sítio Sereno, localizado no Km 14 da estrada vicinal Nemezião de Souza Pereira, que liga ao timboré/Pedreira e reuniu os proprietários Roberto e Gislaine Sereno, os filhos, primos, sobrinhos do casal, além de funcionários e vários profissionais liberais (eletricista, pedreiro, pintor, encanador), que ao longo do ano realizam suas compras de material de construção e acabamento.

A dupla Marco Tulio & Luciano, com as banda, abrilhantou o encontro.

Muitas esposas dos funcionários também marcaram presença, além dos filhos deles, dando um brilho especial ao evento, e obedecendo as normas sanitárias de segurança, devido à pandemia do coronavirus. As pessoas se juntaram somente na hora das fotos, mas rapidamente ficavam distantes uma das outras.

No sábado mais anterior ainda, 07, a direção, funcionários e colaboradores foram recepcionados com um delicioso café da manhã em comemoração aos 6 anos de funcionamento da Casa das Lâmpadas, dos quais 4 anos já naquele local. Os outros dois anos a empresa funcionava na mesma rua Bandeirantes, porem, 100 metros a frente.