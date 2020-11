Secretaria de Educação recebe cadastramento para as creches do município

ANDRADINA – A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Andradina divulgou aos pais ou responsáveis o calendário de cadastramento para as creches do município.

Devido ao período de pandemia, o atendimento foi dividido por creches. A inscrição está sendo feita na sede da Secretaria, na Rua Paes Leme esquina com a São Paulo. Informações podem ser obtidas pelo link: http://educacaoandradina.sp.gov.br/portal/servicos/41

Quem tem interesse em matricular a criança no Centro de Educação Infantil “Rui Amaral Prado” e “Milton Francisco Jorge” deve procurar a Secretaria nesta terça-feira (17). Para a “Prof. Gerson Paulino de Melo” e “Trinidade Teno Castilho” é nesta quarta (18).

Nesta quinta-feira (19) é a vez da “Amália Morano Tencarte” e da “Prof. Roseli Magalhães Geminiano”. Na segunda (23), “Irene Sueko Miyashiro” e “Sebastião Leite Moraes”. Na Terça (24), “Izabel F. Pizzo”, “Expedicionário Euphosino de Almeida” e “Lourdes da Silva Cardoso”.

“Se não for possível procurar no prazo estipulado, o interessado deve ir na Secretaria entre os dias 25 e 27 de novembro”, explica a Secretária de Educação, Lucilene Novais.

Documentos necessário para inscrição (todos xerox): certidão de nascimento ou documento de identificação da criança com foto; cartão do SUS da criança (pode ser adquirido na Secretaria de Saúde); carteira de vacinação atualizada; carteira de identidade da mãe ou responsável legal e comprovante de residência em nome da mãe ou responsável legal.

A prioridade de vagas é para: mãe trabalhadora, com emprego formal e carteira de trabalho atualizada; mãe autônoma com declaração firma (modelo padrão anexo, no manual de procedimento para matrícula) e criança com deficiência e/ou transtorno (apresentação de cópia laudo médico).

Secom/Prefeitura