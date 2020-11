Amigas lamentam morte de jovem de 23 anos em acidente no interior de SP: ‘Encantava a todos’

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima seguia sentido José Bonifácio ao município de São José do Rio Preto (SP), quando bateu na lateral de um caminhão. Em seguida, o carro que ela dirigia foi atingido por uma carreta. Uma caminhonete também se envolveu no acidente.

A morte precoce de Bianca causou comoção nas redes sociais. Uma amiga chegou a escrever que “pessoas como você não merece [sic] viver nesse mundo que vivemos. Você foi uma mulher incrível, guerreira e independente. Quem via você, via sua força pra ter tudo dando certo. Nunca vou me esquecer das nossas conversas e desabafos. Sortudo era quem tinha você por perto.”