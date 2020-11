Polícia fecha festa rave em chácara com aglomeração de 600 pessoas em Cuiabá

SUCURI/MT – Uma festa rave com aglomeração de 600 pessoas foi fechada por policiais militares na tarde de domingo (15) em uma chácara, no bairro Sucuri, em Cuiabá. A Polícia Militar prendeu um jovem de 19 anos e apreendeu um adolescente, de 15 anos. Porções e cigarros de maconha foram apreendidos no local da festa.