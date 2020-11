Famoso pelo hit ‘Olha o Tirim’, cantor que se candidatou a vereador de Jataí não recebeu nem o próprio voto

JATAÍ/GO – O cantor e tecladista Clesio Rosa da Silva Rocha, conhecido como Clesio dos Teclados, foi candidato a vereador de Jataí, no sudoeste do estado, mas não recebeu nem o próprio voto. De acordo com o resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato, do Pros, foi o único dos 159 concorrentes que não recebeu nenhum voto.