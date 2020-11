Mulher morre após caminhão atingir moto na Avenida Dom Pedro I em Ribeirão Preto, SP

A vítima estava na garupa da moto. O motociclista teve ferimentos leves e não quis ser atendido. O motorista do caminhão não se feriu.

Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, a colisão acidente aconteceu por volta das 12h30 no cruzamento com a Rua Espírito Santo.

De acordo com o sargento da Polícia Militar Marcio Augusto Fabbri, o motociclista contou que descia a avenida quando foi atingido por um caminhão que estava no mesmo sentido e perdeu o freio ao tentar parar no semáforo.

A mulher que estava na garupa, namorada do motociclista, chegou a ser atendida por uma equipe do Grupo de Resgate e Atendimento à Urgências (Grau) do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

De acordo com apuração da EPTV, afiliada da TV Globo, o motorista do caminhão trabalha para uma empresa de materiais de construção, disse que o veículo estava com as revisões em dia e não sabe o que pode ter acontecido.