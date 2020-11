28º BPM I intensifica ações de combate à embriaguez ao volante

ANDRADINA – Dando seguimento ao combate à Embriaguez ao volante, policiais militares de Andradina desencadearam na noite da última quarta-feira (04), uma operação que intensificou a fiscalização dos condutores nas principais vias da cidade, como Av. Rio Grande do Sul com rua Paes Leme, Av. Guanabara com Aquidauana e rua Bandeirantes.

Com o apoio das equipes de Atividade Delegada e do CGP 1 – Comando de Grupo Patrulha, foram confeccionados 22 Autuações de Trânsito diversas, 07 por recusa ao realizar o teste do etilômetro (quando há apenas um ou nenhum sinal notório da Embriaguez), apreensão de 04 CNH – Carteiras Nacional de Habilitação, de 02 CLA e de 02 Veiculos.

Segundo o Coordenador Operacional do Batalhão, Capitão Romansini, as operações irão continuar em dias, horários e locais alternados, sempre com a finalidade de inibir a condução de veículos sob a influência de álcool, uma das principais causas de acidentes e tragédias no trânsito.

Polícia Militar, a força pública do estado.