Motorista morre carbonizado após bater carro em carreta

Nas imagens é possível ver o veículo, uma picape de pequeno porte, invadindo a pista contrária e batendo de frente com a carreta. Um outro carro que seguia atrás do caminhão precisou frear forte para também não bater.

Após a colisão, a picape foi arrastada por vários metros pela carreta e, em seguida, os dois veículos pegaram fogo. Motorista gravaram o incêndio às margens da rodovia.

O motorista do automóvel, que não teve a identidade revelada pela polícia, morreu no local do acidente. Já o motorista do caminhão não se feriu.