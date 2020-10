Morador do abrigo “Cora Coralina” é preso acusado de furto qualificado

ANDRADINA – Policiais militares prenderam na madrugada de domingo (25), A. J. R. A., o “Baiano”, de 45 anos, morador do abrigo Cora Coralina, acusado de furto qualificado depois de arrombar um container e furtar máquinas da construção civil, como makita e furadeira de impacto. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. As máquinas recuperadas pela PM foram devolvidas ao proprietário.

A prisão do acusado aconteceu às 5h30, quando uma equipe composta pelo cabo PM Balani e cabo PM Renata, em patrulhamento preventivo pelo cruzamento da rua Paulo Marin com Av. Barão do Rio Branco, no bairro Piscina, deparou com ele carregando em suas mãos duas ferramentas de uso em construção civil, sendo rapidamente abordado.

Questionado sobre as ferramentas encontradas com ele, confessou ter arrombado um container em uma construção existente na rua Jesuíno Lima, no loteamento Nova Esperança, contando com a ajuda de outro homem identificado apenas por Paulo, também morador do abrigo e que já trabalhou na referida obra.

O policiamento fez diligências pelas ruas e no abrigo Cora Coralina, abordando o indivíduo identificado por Paulo, mas nada de ilícito havia em seu poder e alegou não conhecer o autor, sendo então liberado.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante ao autor pelo crime de furto qualificado, sendo encaminhado ao plantão policial, onde o delegado ratificou a prisão dele pelo crime de furto qualificado art. 155 inc 4° par. 1° do código penal, permanecendo recolhido à cadeia pública de Pereira Barreto, aguardando resultado da audiência de custódia virtual, já que estão suspensas as presenciais devido a pandemia do coronavirus.