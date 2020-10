Alexandro Ribeiro da Silva foi preso no final da tarde desta terça-feira (20). De acordo com o delegado seccional da cidade, Antônio Luis Tuckumantel, a prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Ele pode responder por feminicídio.

De acordo com uma amiga da vítima, elas estavam em uma casa de shows e, quando saíram do local, perceberam que o homem estava escondido no porta-malas. Ele então atacou a jovem com facadas e depois fugiu.