Casal que morreu ao ser atingido por motociclista embriagado e sob efeito de drogas estava indo trabalhar

De acordo com a polícia, o motociclista que provocou o acidente foi interrogado por um delegado e confessou que tinha bebido seis latas de cerveja e usado maconha.

Ele não chegou a fazer o teste do bafômetro, mas no pronto-socorro foi feita a coleta de sangue para testar a embriaguez. O motociclista deve responder por embriaguez e pela morte do casal.