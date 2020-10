Dona de trailer de lanche é morta a tiros por motociclista e duas pessoas são baleadas no interior de SP

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito chegou em uma moto e atirou contra Maria Romildes Conceição da Silva, de 40 anos, que estava sentada em frente ao trailer. Outras duas pessoas também ficaram feridas após serem atingidas pelos disparos.

Ainda segundo o registro, Maria chegou a ser socorrida após ser atingida por pelo menos três tiros no abdômen, no quadril e no rosto. Ela foi levada para o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Um jovem de 22 anos que comia no local ficou ferido e os tiros atingiram ainda uma grávida, de 19 anos, que passeava com o cachorro na calçada onde fica o trailer. A mulher, com 36 semanas de gestação, foi atingida nas costas e o homem no braço e na perna.