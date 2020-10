Ladrão é preso com caminhonete roubada após bater em carro e ser atingido por viatura da PM em Cuiabá

Segundo a PM, o acidente ocorreu perto do viaduto da rodoviária da capital. Os policiais foram informados pelo roubo através da empresa de rastreamento do veículo. A caminhonete foi roubada em Várzea Grande, na região metropolitana, e localizada no Bairro Santa Izabel.

Os policiais pediram para que o motorista parasse, mas as ordens não foram obedecidas. Ao chegar perto do viaduto, o suspeito atingiu um carro na pista. A viatura da PM seguia logo atrás e não conseguiu parar a tempo de evitar a batida.

A viatura atingiu a traseira da caminhonete e o suspeito tentou fugir a pé, mas foi preso.