Baleado ao entrar por engano em comunidade na Zona Norte está em estado de saúde gravíssimo, diz hospital

RIO DE JANEIRO/RJ – O homem que foi baleado nas costas nesta quarta-feira (21) ao pegar um atalho na Avenida Brasil e entrar na Cidade Alta, na Zona Norte do Rio de Janeiro, tem quadro de saúde gravíssimo, segundo o Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde ele está internado. Christiano Coimbra, gerente de Projetos do jornal O Globo, já passou por uma cirurgia e permanece no Centro de Terapia Intensiva (CTI).