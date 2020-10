Os leilões da APAE de Andradina nunca mais serão os mesmos, morreu Figueira Júnior, o “Gordo”

TRÊS LAGOAS (MS) – Os leilões de gado geral da APAE – Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Andradina nunca mais serão os mesmos: faleceu na madrugada desta sexta-feira (23), em Três Lagoas/MS, Antônio Figueira Júnior, o “Gordo”, 59 anos, administrador da Fazenda Barra Sucuriú e coordenador da Seleção Nelore TELC e leiloeiro oficial e voluntário da instituição durante vários e vários anos.

Os familiares de “Gordo” são de Andradina, para onde seu corpo foi trasladado e será enterrado no sábado (24), no Cemitério São Sebastião, com horário de velório das 6h às 10h, quando acontecerá o sepultamento.

Era ele quem animava os leilões mais significativos que a APAE de Andradina realizou até hoje e tinha a técnica para conseguir que determinados itens a venda obtivessem grandes valores e arremates bastante disputados. Sua especializado era o Leilão de Gado Geral.

CÂNCER

Há mais de ano Júnior foi diagnosticado com câncer. Manteve até recentemente uma rotina entre o trabalho e o tratamento médico. No entanto, nas últimas semanas seu estado de saúde piorou muito. Na madrugada desta sexta-feira (23) estava em casa, na fazenda Barra Sucuriu quando teve uma crise e, mesmo socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros, faleceu durante o transporte, antes de dar entrada ao hospital Auxiliadora.

“Gordo”, foi durante décadas gerente da seleção Nelore Telc. A pecuarista e proprietária da fazenda, Hilda Ciampolini, manifestou hoje seu pesar :”Estamos profundamente tristes. Júnior era um grande colaborador e amigo”, declarou ela.

A APAE de Andradina, assim como Sindicato Rural, amigos e familiares se solidarizam neste momento de dor. O site Mil Noticias lamenta o ocorrido, já que o repórter Manoel Messias era amigo do falecido desde os tempos da Escola JBC e reportou por muitos anos suas atuações nos leilões da APAE.