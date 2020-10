Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação é neste sábado em Andradina

ANDRADINA – A Secretaria de Saúde e Higiene Pública da Prefeitura de Andradina informa que neste sábado (17) acontece o Dia D de vacinação contra poliomielite e multivacinação.

As unidades UBS Benfica, UAS Leste (Santa Cecília), UAS Norte (Jardim das Tulipas) e UBS Mineira atenderão das 8 às 16 horas.

Na Campanha Nacional de Multivacinação, o público-alvo são as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. O objetivo é analisar se o esquema de vacinação desse grupo está completo e, para aqueles que estiver faltando alguma vacina, serão aplicadas as doses necessárias.

Durante a campanha serão ofertadas todas as vacinas do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente visando diminuir o risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis, assim como reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal.

Secom/Prefeitura