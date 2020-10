Acidente entre veículos deixa morto em rodovia no interior de SP

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro que a vítima dirigia e um caminhão bateram de frente. Em seguida, outros veículos se envolveram no acidente.

Com o impacto, o caminhão, que estava carregado com plumas de algodão, pegou fogo. As chamas se alastraram e atingiram uma área de vegetação às margens da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionados. O homem morreu no local do acidente. O caminhoneiro sofreu ferimentos leves.