Trio é preso em Pereira Barreto por tráfico em Operação conjunta PM e PC

PEREIRA BARRETO – Uma operação conjunta com objetivo de combater o tráfico de droga no município de Pereira Barreto, realizada na manhã de terça-feira (06), entre as Polícias Militar e Civil, quando foram cumpridos Mandados de Busca em residências suspeitas de serem pontos de venda de entorpecentes, resultou na prisão de três pessoas acusadas de tráfico de drogas em dois locais distintos. Os três presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia da cidade, indiciados e depois recolhidos à cadeia pública local, à disposição da Justiça. O material ilícito foi apreendido pela Polícia Civil.

A primeira prisão em flagrante aconteceu em uma residência localizada no bairro Kogenta Shimizu, quando os policiais localizaram porções de maconha (Cannabis Sativa), que totalizaram 27 gramas, 01 balança de precisão.

Já em outra residência pelo bairro Colinas do Tietê, foram localizadas e apreendidas 90 pedras de crack, 02 porções de maconha, R$ 866,00 em dinheiro, um cheque no valor de R$ 600,00, sendo preso em flagrante delito 02 indivíduos acusados de tráfico de drogas.

Segundo nota emitida em conjunto pela PM e PC, a operação, coroada de êxito, contou com o apoio das equipes de rádio patrulhamento de Pereira Barreto, equipe de reforço da 2ª Cia, a equipe de Força Tática I-28106 e uma equipe da Polícia Civil.