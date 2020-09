Candidato a vereador em Patrocínio, morre após ser atacado durante live; autor é irmão do prefeito, diz polícia

Após o encerramento da transmissão ao vivo, Remis foi atrás de Jorge Marra. Em seguida, o crime ocorreu. Diversas pessoas foram para o local acompanhar o trabalho da polícia.

Por volta das 17h30, o prefeito de Patrocínio falou com a imprensa e afirmou que ele não teve relação com a discussão entre Cássio e o irmão. Além disso, Deiró Moreira Marra rebateu a crítica feita pelo candidato a vereador durante a live e comentou que já foi providenciada a exoneração de Jorge Marra do cargo de secretário.

“Quero inicialmente dizer que nós estamos, de forma muito consternada, com tudo que aconteceu, com dor e com muito pesar que a gente percebe isso. Lamentamos tudo que aconteceu e essa sequência de fatos absolutamente injustificáveis, que culminaram na morte do vereador Cássio Remis por disparo de armas de fogo, infelizmente pelas mãos do meu irmão, Jorge Marra. Esperamos que todos os fatos sejam elucidados e apurados de forma transparente pelas polícias, com a mais absoluta isenção de tudo isso. É um fato que choca todos nós. Digo aqui que todas minhas diferenças de campo político sempre foram resolvidas através do debate, jamais tive qualquer atitude fora desse campo. Infelizmente não conheço e não sei de nenhum fato e de nenhuma ação que culminou nessa tragédia, mas posso aqui externar minhas condolências à família do vereador Cássio Remis. Em consideração ao posto que ele ocupou e sua trajetória estamos decretando luto oficial por três dias”, disse aos jornalistas.

Acusação durante a live

“Reformar os passeios é uma questão trivial, não tem nada a ver”, frisou o prefeito em entrevista. Deiró disse que o ex-vereador era adversário dele e fez várias acusações, “todas infundadas”. “Mas nós transformávamos isso no debate político”, ressaltou.

Possível suicídio do irmão

Após o crime, Jorge Marra fugiu. A princípio houve a informação de que ele tinha se matado. Sobre o assunto, Deiró disse que não está ciente. “Eu não sei disso, não tenho contato com ele. Despachei com ele aqui por volta de 13h30/14h. Despachamos coisas da secretaria. É fake news”, afirmou.

Deiró também disse que não tem notícias nem do paradeiro do irmão, mas disse que acredita que ele possa fazer a defesa dele. “Este é um governo de tranquilidade e de diálogo, então um caso desse nos deixa fora, mas estamos confiando na Polícia Civil e Militar para apurar as nuances. Tem muito mais para ser esclarecido nesse momento”, comentou.

À TV Integração, a polícia informou que o autor é considerado fugitivo.

Exoneração

O prefeito informou que a partir desta sexta-feira (25) será dado andamento à exoneração do secretário de Obras. “Estamos promovendo de imediato”, frisou.

Crime

Ainda com relação ao crime, o prefeito pediu que a Justiça possa apurar todas o fato. “É uma tragédia, não tem e nunca terá minha aprovação. Isso não tem campo político nenhum para ser para ser explorado. As consequências que culminaram nessa discussão será elucidada. Quero tranquilizar a população que a gente não participa dessas atitudes”, destacou.

“Esperamos do fundo do coração que Deus possa dar muita paz e tranquilidade para nossas famílias, em especial tanto a nossa quanto a do ex-vereador, que possam ter tranquilidade para superar tudo isso. É uma tragédia. Decretei luto oficial”, acrescentou.

Trabalho na Prefeitura

Na ocasião, o prefeito também disse que não acredita que a situação possa afetar a continuidade do trabalho dele na cidade. “Quem conhece o Deiró sabe que tenho uma tranquilidade pessoal muito grande, fui por várias vezes”, concluiu.