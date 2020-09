Motoboy e ajudante geral flagrados com 15g de maconha no bairro Gentileza

MIRANDÓPOLIS – A Polícia Militar deteve na manhã de quinta-feira, 24, no bairro Gentileza, o motoboy F. A., de 42 anos, e o ajudante geral N. F. 26, acusados de tráfico de entorpecente depois de flagrados com porções de maconha. Encaminhados à Delegacia de Polícia do município, N. F., assumiu a propriedade da droga, mas o delegado entendeu tratar-se de porte e não tráfico de entorpecente, liberando os dois ao término da ocorrência.

Foram apreendidos 17g Maconha, 3 telefones celulares, 2 Tesouras, 1 Faca, 1 Isqueiro, 1 Sacola Plástica, além de um total de R$ 3.611,50.

A detenção da dupla aconteceu durante patrulhamento pela Rua 2 do bairro Gentileza, em Mirandópolis, quando os policiais militares do CGP3 (Comando Grupo Patrulha), 1º Sgt PM Voltareli, CB PM Sousa e SD PM Toledo avistaram o motoboy F. A., parado com a sua motocicleta recebendo algo ao ajudante geral N.F., 26 anos.

Quando o ajudante geral avistou a equipe, empreendeu fuga para dentro de sua residência, sendo seguido de perto, ocasião em que rasgou uma sacolinha e jogou uma porção de maconha no banheiro, que foi apreendida e aferiu o peso de 2 gramas. A tentativa de se livrar das droga foi percebida pelos PMs.

Ao ser indagado, N.F. informou que se assustou por estar portando certa porção de maconha, que dispensara no caminho.

Com apoio de outras equipes policiais, foi realizada então uma busca na residência dele, ocasião em que foram encontradas várias porções de maconha escondidas, que depois de pesada aferiram 15 gramas, além de sacolinhas picotadas, tesouras, celulares e R$ 85,00 em dinheiro

N. F., recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com F. A., à Delegacia de Polícia do município, onde o delegado não ratificou a voz de pelo crime de tráfico de drogas, elaborando de ocorrência de porte de entorpecentes e liberando as partes envolvidas após o término da ocorrência.