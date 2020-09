Entregador de mercadorias ferido ao provocar acidente de grandes proporções

ANDRADINA – O entregador de mercadorias de um mercafrios da cidade, W. V. M. J., de 59 anos, residente na cohab Gasparelli, sofreu escoriações e cortes pelo corpo, além de suspeita de fratura de uma costela, ao se envolver em acidente de graves proporções materiais na tarde do último sábado (19), na Av. Jean Bernard, próximo do cruzamento com a Av. Grécia. Ele chegou a ser detido por suspeita de embriaguez ao volante, mas foi liberado depois do exame clínico. A Polícia Militar registrou o acidente, assim como a perícia técnico/científica.

O acidente aconteceu quando o entregador dirigia o Ford Ka, na cor cinza, saindo da cohab Antônio Minholi pela av. Jean Bernard, sentido ao centro da cidade. Poucos metros depois de passar pelo cruzamento da Av. Grécia, perdeu o controle de direção, bateu a lateral esquerda contra um poste de iluminação e uma lixeira, rodou e bateu a lateral direita contra uma caçamba de entulhos e um veículo GM Astra, que estava estacionado em frente da garagem do motorista de Uber, D. M. S. T., de 23 anos.

Por muito pouco o Ford Ka desgovernado não atinge uma idosa, esposa do proprietário da lojinha de material de construção. A mulher estava sentada em uma cadeira de área que estava na calçada em frente da loja.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, junto com o serviço de ambulância do município, examinou o entregador de mercadorias e ele recusou encaminhamento até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento. Passou por curativo do corte na mão e medição da pressão arterial.

Como recusou soprar o bafômetro, foi detido e encaminhado ao plantão policial, onde começou a sentir muitas dores na costela. Teve que aguardar um medico legista o examinar para constatar que, mesmo declarando que havia bebido, não estar comprometido com suas funções psico-motoras, sendo liberado quase a noite pra procurar atendimento médico na UPA, já que sentia dores insuportáveis quando o sangue esfriou.

Parentes dele que foram ao local do acidente declararam a Polícia Militar que ele pegou o Ford Ka escondido do proprietário, que é sobrinho dele. O veículo ficou completamente destruído.