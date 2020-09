Homem desaparecido há 7 dias em Mirandópolis é encontrado em matagal

Polícia Militar auxilia na localização de homem desaparecido há 7 dias. Força tarefa reuniu ainda escoteiros, Via Rondon, familiares, vizinhança Solidária e voluntários.

MIRANDÓPOLIS – Durante o domingo (20), policiais militares da 3ª Cia do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), foram informados por um funcionário da Concessionária Via Rondon que um homem moreno, aparentando ser uma pessoa identificada por Osvaldo, desaparecido de sua residência há 7 (sete) dias, estaria próximo ao trevo de Mirandópolis.

Ao irem até o local indicado, os PMs encontraram apenas sua bicicleta, camiseta e uma “cama” montada com lonas embaixo do viaduto do trevo da cidade, porém, Osvaldo não foi encontrado.

De posse desses fortes indícios de que esse homem poderia ser mesmo o desaparecido no município, integrantes da 3ª Cia acionaram uma equipe de Força Tática de Andradina, que foram rapidamente para o local e prontamente levantou voo na área com o DRONEPOL (Aeronave Drone da Polícia Militar).

Também acionaram os escoteiros de Mirandópolis e, todos em conjunto, iniciaram buscas no local e imediações incluindo estradas secundárias e matas.

Após quase 9 (nove) horas de buscas, Osvaldo foi localizado na estrada do Km 50, próximo ao Pesqueiro ‘Ninho dos Piriquitus’, no município de Mirandópolis.

Os familiares foram ao local e ao revirem o idoso, a emoção tomou conta da situação, foi um momento de alívio para todos, após 7 (sete) dias de buscas.

Bastante debilitado por estar sem comer por 7 dias, Osvaldo foi levado ao Hospital Geral de Mirandópolis, onde ficou sob cuidados médicos.

Atuaram no evento o cabo PM Sousa, soldado PM Toledo, com apoio de uma equipe de DEJEM, com Cb PM Rosemeire e Cb PM Junior, além da FORÇA TÁTICA de Andradina, com 1º Sgt PM Aguilera e Cb PM Alécio.

“Queremos agradecer a Equipe de apoio da Via Rondom, do Jornalista Eduardo Mustafa que acompanhou a ocorrência dando apoio para toda a família desde o início e da equipe de Força Tática de Andradina, graças ao empenho de todos, a ocorrência teve um final feliz”.

