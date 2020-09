Mais 12 unidades do Poupatempo reabrem nesta quarta-feira (23)

O atendimento será realizado mediante agendamento prévio no portal ou app Poupatempo

A partir desta quarta-feira (23), as unidades de Aguaí, Andradina, Assis, Avaré, Dracena, Itapeva, Jacareí, Lins, Penápolis, Pindamonhangaba, Registro e Tupã retomam atendimentos presenciais. Assim como já ocorre nos postos já reabertos, todos os serviços serão realizados somente com agendamento prévio de data e horário, que pode ser feito no portal www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupatempo Digital. As solicitações poderão ser feitas nesta terça-feira (22), às 07h da manhã.

A reabertura gradual dos postos Poupatempo em todo o Estado começou em 19 de agosto e segue as diretrizes do Plano São Paulo. Até o momento 62 postos dos 75 existentes já voltaram a funcionar.

Com medidas de prevenção e protocolos sanitários, a capacidade de atendimento no Poupatempo será de 30%. Serão priorizados serviços que necessitam da presença do cidadão para serem em concluídos, como a solicitação do RG e da primeira habilitação, por exemplo. Outros como a solicitação da Carteira de Trabalho, seguro desemprego, licenciamento e transferência de veículo, devem ser feitos de forma remota, pela internet, também pelas plataformas digitais.

Atualmente, mais de 80 serviços podem ser realizados online, com agilidade e conforto, sem a necessidade de sair de casa.

Para minimizar os riscos de transmissão e garantir a segurança da população e colaboradores, haverá controle de acesso às unidades. Só será permitida a presença de acompanhantes em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência. O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel na entrada das unidades. A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação.

Todas as informações, endereços e horários de funcionamento dos postos podem ser consultadas no site www.poupatempo.sp.gov.br.

