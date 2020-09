Suspeito de participar de assalto a residência em Birigui é preso pelo Baep

O investigado relatou à polícia que a companheira dele brigou com ele ao tomar conhecimento do roubo

BIRIGUI – Equipe do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prendeu na madrugada desta quinta-feira (17) por tráfico de drogas, um dos suspeitos de participar de um assalto a residência ocorrido na manhã de quarta-feira (16), em Birigui (SP).

O investigado tem 22 anos, mora no bairro Alvorada, em Araçatuba, e estava com um carro que foi flagrado por câmeras de monitoramento nas imediações da residência das vítima e informalmente confessou participação no roubo.

O flagrante foi feito por volta das 5h30, por equipe que estava em patrulhamento pelo bairro e na rua Pio XII viu o acusado com um veículo VW Gol branco. Segundo os policiais, ao ver a viatura, ele dispensou um saco plástico transparente que segurava e caminhou apressado em direção a uma residência.

Enquanto um dos policiais recolheu o saco plástico, outro foi atrás do investigado, que foi detido já dentro do imóvel.

Cocaína

Na embalagem recolhida havia 63 pinos com cocaína e R$ 50,00 em dinheiro, segundo a polícia. Ao vistoriar o carro, os policiais notaram que ele tinha características semelhantes às do Gol filmado próximo ao local do assalto ocorrido em Birigui.

Entre eles, um retrovisor preto e outro branco, ausência da maçaneta da porta do motorista, um amassado na lateral, estava com as rodas da frente sem calotas e os faróis tinham intensidade de luz diferente.

Confessou

Ainda de acordo com a polícia, o investigado confessou que estava comercializando drogas e informalmente disse que também teve participação no assalto em Birigui.

O investigado inclusive relatou que a companheira dele brigou com ele ao tomar conhecimento do roubo, sendo que haveria uma conversa do casal sobre o caso no celular dele, que foi apreendido e levado para a perícia.

Durante a abordagem, o investigado teria dito que havia mais sete pinos com cocaína na caixa de descarga do banheiro da casa dele, as quais não foram localizadas.

Ele foi apresentado no plantão policial, preso em flagrante por tráfico de drogas e ficou à disposição da Justiça. O carro foi apreendido para ser periciado.

Roubo

O assalto em Birigui aconteceu por volta das 6h de quarta-feira, 16, praticado por três homens que invadiram uma casa no bairro Parque das Paineiras.

Armados com revólveres, eles renderam o casal quando ainda estava no quarto, o amarraram na cama com fita adesiva.

Os bandidos fugiram com um Toyota Corolla, levando uma réplica de uma pistola Bereta calibre .25; dois canivetes de bolso; uma corrente de ouro e uma gaveta com várias joias, entre pulseiras, anéis e correntes.

Também foram roubados dois celulares, sendo um Samsung A20 e um Samsung Note 9; seis óculos de sol marca Ray-ban; sete relógios de pulso; e R$ 14.600,00 em dinheiro.

Apesar de ter sido mantido preso, o casal não se feriu. A polícia tenta identificar e localizar os demais envolvidos no crime.