Homem mata a sogra e a namorada após briga por ciúmes em Rio Preto

Família aconselhava jovem que morreu esfaqueada com a mãe a terminar namoro, diz polícia

RIO PRETO – A família da jovem Silvia Dayane Gomes, de 22 anos, morta esfaqueada pelo namorado, orientava a vítima a terminar o relacionamento por causa das brigas constantes. O crime foi na terça-feira (15), no bairro Estância Santa Clara, em São José do Rio Preto (SP).

O suspeito Bruno Henrique Vasconcelos de Oliveira, 20 anos, também matou esfaqueada a mãe da vítima, Silvana Gomes, que tentou defender a filha das agressões do suspeito.

“Pelo o que conversamos com os vizinhos, não foi a primeira briga que eles tiveram. Eles brigavam direto, tinha falta de respeito um com o outro. A família já orientava, inclusive, ao término do relacionamento”, afirma a tenente da Polícia Militar, Amália Paci.

De acordo com a Polícia Militar, Silvia e o namorado discutiram por ciúmes. Bruno, então, pegou uma faca e golpeou a namorada em diversas partes do corpo.

Ao ver a filha sendo agredida, a mãe entrou na frente e também foi golpeada. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

“O homem já tinha levado a faca. Ele contou que na hora que começaram a se empurrar, ele resolveu pegar a faca e dar uma facada nela. A mãe entrou para apartar e acabou sendo esfaqueada. Ele fugiu, falou que foi para casa, pensou em suicídio, voltou para o comércio da patroa dele para explicar o que estava acontecendo e as viaturas o localizaram”, diz a tenente.

Silvana morreu no local do crime. Já a filha foi socorrida e levada para o Hospital de Base de Rio Preto, passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu na madrugada de quarta-feira (16).

Bruno foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva.