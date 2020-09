Baep de Araçatuba prende rapaz de 34 anos com 61 tabletes de maconha em carro

ARAÇATUBA – Policiais militares do 12º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), de Araçatuba, prenderam na tarde de quarta-feira (16), um operador de máquinas de 34 anos, morador na rua Vicente Celestino, bairro Palmeiras, em Araçatuba (SP), acusado de tráfico de entorpecentes, depois de o flagrarem com 61 tabletes de maconha (Cannabis Sativa), dentro do veículo que ele dirigia. Encaminhado ao plantão policial junto com a maconha e o veículo, foi indiciado por tráfico e permaneceu à disposição da Justiça. A droga, dinheiro e o automóvel foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe do 12º BAEP realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Sereno, depois das 18h, e quando seguiam pela rua Clibas de Almeida Prado e, no cruzamento com Domingos Mungo, avistaram um veículo em alta velocidade. Suspeitando de que o automóvel poderia estar transportando ou participando de algo errado, decidiram pela abordagem e revista pessoal no condutor e posterior vistoria no veículo.

Com o homem de 34 anos, que desceu tremendo do veículo, nada de ilícito foi localizado, mas ele prontamente já confessou que trazia droga no automóvel. De fato, ao procederam vistoria no automóvel os PMs do Baep localizaram os 61 tabletes de maconha, que depois de pesados aferiu 50 Kg.

Ele informou aos policiais que pegou a droga com um caminhoneiro próximo à Nestlé para levá-la até o bairro Engenheiro Taveira. Disse que foi contratado para fazer o transporte do entorpecente, mas não citou quanto receberia. Com ele foram apreendidos R$ 415,00 em dinheiro. (com informações do BAEP)