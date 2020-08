Ajudante de pintor morre ao ser atropelado no acostamento de rodovia em Birigui

BIRIGUI – O ajudante de pintor Wesley da Cruz, de 28 anos, morador no bairro Parque Baguaçu, em Araçatuba, morreu atropelado por uma SUV Hilux SW4, no início da noite de segunda-feira (24) quando estava parado com sua moto no acostamento da rodovia Deputado Roberto Rolemberg, em Birigui.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor da Hilux, um homem de 42 anos, morador no bairro Parque São Vicente, em Birigui, estava trafegando pela via quando decidiu parar no acostamento para atender o telefone celular.

Ele relatou aos policiais que quando estava entrando no acostamento, repentinamente visualizou a moto parada e não teve tempo de frear seu veículo, e acabou atropelando a vítima, que estava em uma CG Titan, 125. Cruz chegou a ser socorrido por uma ambulância municipal e foi levado ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

A perícia foi acionada e a Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente. O motorista da Hilux passou por exame do etilômetro (bafômetro) que constou negativo para consumo de álcool.

