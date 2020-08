PM apreende pistola 380 municiada em oficina de moto, em Araçatuba

ARAÇATUBA – Uma denúncia de tráfico levou a Polícia Militar a apreender uma pistola calibre 380 municiada em uma oficina de moto, em Araçatuba. A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira (24), na Rua dos Fundadores, Zona Leste da cidade.

Com a informação de possível esquema de venda de drogas na via, os policiais foram até o local indicado e notaram que um suspeito de moto acelerou para dentro da oficina. As pessoas que estavam no local foram abordadas, mas nada foi encontrado com elas.

Ao questionar se havia algo de ilícito no local, o proprietário da oficina disse que tinha uma pistola legalizada no estabelecimento. Mas, em pesquisa nos canais legais, nada foi localizado.

O empresário e a arma foram levados para o plantão policial. Ele deve responder por porte ilegal de arma de fogo.

