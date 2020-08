BAEP Apreende 310 microtubos para cocaína e 135 porções de maconha em Araçatuba

ARAÇATUBA – O BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia prendeu no sábado (22), um indivíduo morador no bairro Alvorada, em Araçatuba, acusado de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes ao ser flagrado com 233 microtubos, sendo 100 destes contendo cocaína, 135 porções de maconha (Cannabis Sativa), balança de precisão e material para embalar a droga. Encaminhado para a Central de Flagrantes, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. As drogas e todo o restante do material localizado foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe do 12° BAEP recebeu denúncia de que, pela esquina das ruas Uruguaiana cruzamento com a Travessa Timbiras, haviam indivíduos realizando venda de drogas pelo local e que os entorpecentes e demais utensílios utilizados no crime ficavam escondidos em um terreno próximo.

Prontamente os policiais militares se deslocaram para o endereço denunciado, iniciando as buscas, porém, um indivíduo, ao perceber a aproximação da viatura, tentou evadir-se do local, sendo abordado em seguida e abordado.

Durante revista pessoal foram localizados em seu poder, um invólucro plástico contendo 23 microtubos com cocaína e 02 porções de maconha, prontas para venda.

Foi vistoriado ainda o terreno informado na denúncia, sendo localizado ainda 100 microtubos contendo cocaína, 135 porções de maconha fracionadas e embaladas, prontas para venda, além de mais 03 pedaços maiores de maconha a serem fracionados, 01 balança digital, material idêntico ao utilizado para embalo e 210 microtubos novos vazios.

Questionado sobre a droga encontrada em seu poder e no terreno baldio, o criminoso confessou estar realizando o tráfico de drogas, sendo assim conduzido até a Central de Flagrantes, onde permaneceu preso.

BAEP

BAEP significa Batalhão de Ações Especiais de Polícia e é a junção das Forcas Táticas com uma nova diretriz e doutrina. Policiais especializados no combate ao crime organizado, apoio ao policiamento de área e ações especiais em repressão ao crime, priorizando o atendimento de ocorrências de grande vulto