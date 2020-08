Motociclista de 22 anos morre após choque de moto em árvore

TUPÃ – Matheus Tiva, de 22 anos, morreu na noite deste sábado (22), em Tupã, após perder o controle da moto que pilotava, quando então o veículo chocou-se violentamente contra uma árvore existente no canteiro central da avenida Luiz Gonzaga Junqueira.

O acidente mobilizou, inicialmente, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Os socorristas prestaram atendimento à vítima, que foi imobilizada e levada ao pronto-socorro da Santa Casa de Tupã, mas não resistiu à intensidade dos ferimentos e morreu.

A polícia científica também foi mobilizada para o trabalho pericial no local. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Matheus trabalhava em uma loja de conveniência, em Tupã. Seu corpo será transladado para Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, onde será sepultado.

Fonte: Mais Tupã