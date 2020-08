Almoxarife é preso pela PM com meio tijolo de maconha em ônibus

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na manhã de sexta-feira (21), o almoxarife A. R. S., de 26 anos, residente na cohab Barbarotto, no bairro Benfica, em Andradina, acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagrado com meio tijolo de maconha (Cannabis Sativa), quando estava em um ônibus. Encaminhado para a Delegacia de Polícia, foi indiciado e foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. A droga, além de R$ 57,00 em dinheiro foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento pelo município de Castilho, da equipe com o tenente PM Douglas e soldado PM Lucas, atuando na modalidade atividade delegada (quando policial militar atua fardado e recebe do município em suas folgas de serviço para o estado), quando foi abordado o ônibus da empresa Expresso Adamantina que fazia o trajeto Três Lagoas/MS para Andradina/SP.

Ao iniciarem vistoria, perceberam no fundo do ônibus os PMs visualizaram o almoxarife que, ao avistar a equipe, demonstrou demasiado nervosismo, motivando a abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto ao revistarem a bolsa que trazia consigo, foram localizados meio tijolo de maconha, pesando 433 gramas, além de R$ 57,00 em dinheiro.

Diante do material ilícito localizado, foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime descrito no art. 33 da Lei 11.343, sendo conduzido até a Delegacia de Polícia de Castilho, onde o delegado Tadeu A. C. Coelho, ratificou o flagrante, determinando seu recolhimento à cadeia de Pereira Barreto, aguardando até que saia o resultado da decisão do juiz, já que não está havendo audiência de custódia presencial devido à pandemia do coronavirus.

Foram utilizadas algemas conforme Súmula STF número 11, devido fundado receio de fuga e preservação da integridade física do acusado e da equipe policial.

Apoiou a ocorrência a equipe formada pelo cabo PM FEM P. Andrade e soldado PM Douglas.