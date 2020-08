Rapaz de 22 anos é preso acusado de tráfico no jardim Jandaia

BIRIGUI – Polícia Militar prendeu na tarde de segunda-feira (17), um rapaz identificado apenas por “M.”, de 22 anos, residente na rua Manoel Lopes Olmo, no bairro Jandaia, em Birigui, acusado de tráfico de entorpecentes depois de flagrado com 12 porções de maconha, que pesaram no total 230 gramas, R$ 483,00 em notas diversas, 01 balança de precisão e rolos de plástico film. Encaminhado para a Delegacia de Polícia, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Força Tática pelo bairro Jandaia, quando policiais militares avistaram um indivíduo identificado posteriormente como ‘M.’ que, ao ver a equipe policial, mudou repentinamente a direção que estava, motivo este que fez com que fosse realizada a abordagem.

Em busca pessoal no até então suspeito, foi encontrado em seu poder uma porção de maconha. Durante breve questionamento, ‘M.’ acabou por confessar que em sua havia residência algumas porções de maconha e dinheiro, provenientes do tráfico de drogas. No local foi localizado no guardarroupas 11 porções de maconha e R$ 483,00 em dinheiro, na cozinha foram encontrados uma balança de precisão e três rolos de plástico film, usados para embalagem da droga.

O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia, juntamente com a drogas, dinheiro e balança de precisão, onde o delegado ratificou a voz de prisão, deixando o rapaz à disposição da justiça. O material ilícito foi apreendido pela Polícia Civil.