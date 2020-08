Indivíduo é preso pelo BAEP com 8 armas de fogo e mais de 100 munições

ARAÇATUBA – Um indivíduo residente no Bairro Jardim Universo, em Araçatuba, foi preso por uma equipe do BAEP – Batalhão de ações Especiais Policiais na noite de segunda-feira (17), acusado de posse de arma de fogo e de munição de uso proibido, depois de flagrado com 8 armas, entre revólveres, espingardas e mais de 100 munições de diversos calibres. Encaminhado à central de flagrantes, foi indiciado, permanecendo à disposição da Justiça. O armamento e as munições foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento de Ações Especiais de Polícia, pelo Bairro Jd. Universo, em Araçatuba, quando os policiais militares foram informados de forma anônima que em uma residência daquele bairro havia um indivíduo com diversas armas de fogo no interior da casa.

Diante da denúncia, os policiais deslocaram-se até a residência, abordando um indivíduo que estava na frente do local, e ao ser indagado se tinha alguma arma em sua residência, informou que possuía algumas, e autorizou a equipe a realizar a busca em sua residência.

Depois de realizadas as buscas, foram localizados armamentos e munições de diversos calibres, sendo:

– Revólveres:

– 02 Calibre 38. (Taurus)

– 01 Calibre 22. (Rossi)

– 01 Calibre 320.

– Espingarda:

– 02 Calibre 22. ( 01-Itajubá, 01- Reminghton66 nilon).

– 01 Winchester 38W.

– 01 de Pressão 4.5.

-Munições:

– cal. 22: 26

– cal. 32: 11

– cal. 38: 39

– cal. 357: 01

– cal.45: 04

– cal. 7,62: 01

– cal. 9mm: 15

– cal. 40: 01

– cal. 765: 01

– cal. 28: 01

– cal. 20: 01

– cal. 25: 01

– cal. 403: 01

– cal. 942: 01

– cal. Tw 47: 01

– cal. 270Win: 01

Espoletas: 46

-Armações:

– 02 de revólver 32.

– 01 de revólver 38.

– 01 de pistola 765.

– Diversas peças de armamentos