Policial militar do Proerd fala sobre a profissão a alunos do Ensino Médio

ANDRADINA – Foi realizada na tarde da última terça-feira (18), uma live com os alunos do 2° e 3° ano do Ensino Médio da Escola Estadual Alice Marques de Andradina, localizada no bairro Pereira Jordão.

O evento teve a participação da dirigente de ensino regional Selênia Witter, o médico veterinário Julio César Pereira, a estilista Tayná Thomazini, a Soldado PM Thaynara e equipe pedagógica da escola.

O tema da live foi: “Projeto de vida”. Na ocasião cada profissional abordou temas sobre suas respectivas profissões.

A convite da coordenadora pedagógica Ivone de Freitas, a Soldado PM Thainara, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pertencente ao efetivo do 28° Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), sediado em Andradina, falou sobre a profissão policial-militar, a organização acadêmica, seu caminho percorrido, formas de entrar na carreira, requisitos e, por fim, incentivo aos alunos.

Dos jovens sonhadores que estão projetando o futuro, muitos almejam ser policiais militares e através do bate papo foram sanadas algumas dúvidas pertinentes ao ingresso na corporação.