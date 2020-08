Santa Casa de Andradina divulga novas regras para acompanhantes de parto

Acompanhante não pode ser do grupo de risco e nem apresentar sintomas gripais.

ANDRADINA – Com o objetivo de proteger as gestantes e seus bebês da Covid-19, a Irmandade Santa Casa de Andradina alterou alguns protocolos relacionados aos acompanhantes durante a hora do parto.

No mês destinado ao incentivo do aleitamento materno junto com a celebração do Dia da Gestante, o anuncio da flexibilização de algumas medidas restritivas, traz alívio e esperança para as futuras mamães, que tiveram que se privar nesse período de pandemia.

As orientações tanto para as mães, quanto para os acompanhantes de parto, que antes eram feitas em um curso mensal de uma única vez, serão realizadas no momento da internação com triagem em relação a sintomas referentes ao novo corona vírus e mais especificamente para o acompanhante, sobre como se portar dentro do centro cirúrgico. O acompanhante não pode pertencer a nenhum gripo de risco e nem apresentar sintomas gripais.

Já as mães que apresentarem algum sintoma, serão encaminhadas a Ala de Isolamento seguindo as condutas referentes ao tratamento do vírus.

As visitas permanecem suspensas, evitando aglomeração no meio hospital e o tempo de liberação para a alta segue o mesmo protocolo de 48 horas.

Assessoria de Comunicação