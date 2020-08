Câmara de Vereadores altera dia de Seção devido feriado de aniversário de Castilho

CASTILHO – Devido ao feriado de segunda-feira, Dia 10 de Agosto, aniversário de emancipação político/administrativo do município, a Câmara de Vereadores de Castilho adiou sua seção ordinária para a manhã de terça-feira (11), quando foram colocados em pauta vários Projetos de Leis de interesse do Executivo, além de requerimentos e indicações apresentados pelos parlamentares castilhenses. Devido a pandemia do coronavirus, não foi permitida a presença do público no plenário da Câmara.

O presidente da Câmara, vereador Sebastião Reis Oliveira, o “Tião Japonês”, comandou os trabalhos daquela Casa de Leis e também apresentou dois requerimentos, que foram lidos pelo secretário e aprovado por votação unânime e simbólica de todos vereadores. Os requerimentos serão agora encaminhados para a Prefeitura, para que a prefeita Fátima Nascimento possa tomar as providências solicitadas.

Vale ressaltar que os Projetos de Leis lidos pela Mesa Diretora foram encaminhados para as respectivas Comissões der Estudos e Redação, para que possam emitir seus pareceres e somente depois retornar em futura seção para sua devida aprovação, ou não.

Em um dos requerimentos apresentados pelo presidente ‘Tião Japonês’, ele solicita do Executivo que informe que, através do setor responsável, há a possibilidade da Prefeitura de Castilho alterar a forma de pagamento das despesas de locomoção dos funcionários públicos cedidos para o Poder Judiciário, despesas essas já previstas na Lei Municipal nº 2.250/2013, passando a ser realizada por pecúnia e não por reembolso, como é feito atualmente. Caso a resposta seja positiva, há a possibilidade da alteração ocorrer ainda este mês.

JUSTIFICATIVA

Em sua justificativa, ‘Tião Japonês’ cita que a propositura visa a alteração da forma em que os funcionários públicos municipais cedidos ao Poder Judiciário recebem as despesas de deslocamento até a cidade de Andradina. Atualmente os funcionários públicos tem que comprar a passagem de ônibus e depois são reembolsados.

Porém, devido a pandemia do coronavirus, que assola o país, o estado e toda a região, infelizmente não é diferente em Castilho, esses funcionários municipais enfrentam ônibus lotados todos os dias para se deslocaram para seu local de trabalho, o que ocasiona risco de contaminação.

A intenção do presente requerimento é que os funcionários possam receber as despesas realizadas para sua locomoção até seu local de trabalho através do pecúnio (dinheiro) e assim possam deslocar com seus próprios veículos, evitando assim enfrentar ônibus lotado. Cabe salientar que não haverá nenhuma despesa a mais para o erário municipal, pois será alterado apenas a forma de pagamento.

ACADEMIA AO AR LIVRE

‘Tião Japonês’ também apresentou requerimento solicitando a instalação de academia ao ar livre solicitando informações se existe a possiblidade de instalação de academia ao ar livre no bairro Alvorada, mais precisamente em frente do salão de festas Guerreiro, localizado na rua Delfina F. Ferrari, nº 1.297. Referido pedido foi solicitado diretamente ao parlamentar por moradores daquele bairro, visando melhorar a qualidade de vida do local.

VEREADOR DANIEL

O vereador Daniel Batista Oliveira apresentou indicação solicitando que a Prefeitura de Castilho, através do setor responsável, estude a possibilidade de se oferecer uma gratificação salarial aos profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente ao combate da pandemia do coranvirus (Covid 19), juntamente com os funcionários do CIS – Centro Integrado de Saúde (atendentes, auxiliares, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas).

JUSTIFICATIVA

Daniel cita que o objetivo da propositura é externar todo seu apoio e reconhecimento à todos os profissionais da saúde, em especial aqueles que estão colocando em risco sua saúde para cuidar da saúde do próximo, pois encontram-se literalmente engajados na luta diária contra a propagação da epidemia do covid 19, se colocando nessa perigosa linha de frente, sem medir esforços.