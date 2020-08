PRF apreende 89.3 Kg de maconha e prende dois homens em Água Clara (MS)

Sobre a droga, o homem disse que pegou o ilícito na cidade de Campo Grande (MS) e levaria para a cidade de Três Lagoas (MS), recebendo a quantia de R$ 10 mil.

ÁGUA CLARA (MS) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 89.3 Kg de maconha e prendeu dois homens, na tarde de sábado (15), em Água Clara (MS).

A prisão da dupla aconteceu quando a equipe policial fiscalizava no km 141 da BR-262, quando avistou o veículo GM Prisma, de placas de Mato Grosso do Sul, em atitude suspeita, realizando manobras bruscas, ao avistar a viatura policial. Os agentes iniciaram o acompanhamento tático, realizando a abordagem no km 138. O veículo era conduzido por um homem de 31 anos. Os policiais notaram que o homem demonstrava preocupação com o fluxo de veículos na rodovia e perceberam que no celular do condutor chegava muitas mensagens e chamadas de um contato específico, nomeado de “padeiro”.

Instantes depois, um veículo, modelo Ford Ecosport, de placas Mato Grosso do Sul, passou em alta velocidade pela Unidade Operacional da PRF, desrespeitando a ordem de parada da equipe, empreendendo fuga, e realizando manobras arriscadas. Novamente, o acompanhamento tático foi iniciado, obtendo êxito na abordagem um quilômetro depois. O veículo era conduzido por um homem, de 46 anos. Bastante nervoso, o homem não soube dizer por que desrespeitou a ordem de parada.

Desconfiados de que o condutor do Prisma estivesse realizando o serviço de batedor de alguma carga ilícita, os agentes questionaram o condutor se poderia mostrar as últimas chamadas do aparelho celular dele. Os policiais constataram que as chamadas realizadas eram para o mesmo número registrado como “padeiro” do condutor do Prisma.

Após vistoria no veículo Ecosport, foram encontrados e apreendidos 89,3 Kg (oitenta e nove quilos e trezentos gramas) de maconha, em 117 tabletes.

Sobre a droga, o homem disse que pegou o ilícito na cidade de Campo Grande (MS) e levaria para a cidade de Três Lagoas (MS), recebendo a quantia de R$ 10.000,00. À princípio, os dois homens negaram se conhecer, mas não souberam explicar o motivo das ligações e mensagens entre eles.

Diante das constatações, foi dada voz de prisão para ambos, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo conduzidos para a Polícia Civil de Água Clara (MS), juntamente com as drogas. (Com informações da PRF)