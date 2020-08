Três PMs são mortos durante abordagem na zona oeste de SP

Após ter o carro abordado pelos agentes, um falso policial civil atirou contra os policiais. O homem também foi atingido e morreu no local

SÃO PAULO – Três policiais militares morreram baleados após uma abordagem a um falso policial civil na avenida Escola Politécnica, no bairro do Rio Pequeno, região da zona oeste de São Paulo, por volta das 4h deste sábado (8).

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes estavam em patrulhamento pela região quando desconfiaram da atitude suspeita de pessoas que estavam em um veículo VW Fox, cor branca, placas FNI-6233, ocupado por dois indivíduos que estavam abordando uma motocicleta e decidiram realizar a abordagem.

Ao chegar próximo ao veículo, a motocicleta já havia saído do local e o passageiro do veículo desceu se identificando como policial civil. Ele passou uma pistola para o Comandante de Equipe, Sgt PM Oliveira Júnior, que se dirigiu à viatura para fazer a consulta do armamento. Neste momento, o indivíduo que se identificou como policial civil, sacou outra pistola e atirou contra a equipe, que reagiu e ocorreu troca de tiros. Os três policiais militares foram alvejados, bem como o agressor.

Os três chegaram a ser encaminhados ao pronto socorro do Hospital Universitário, mas não resistiram e morreram. A Polícia Militar preservou a via para o trabalho da perícia. Uma das faixas da avenida Escola Politécnica segue interditada.

O criminoso foi socorrido pela equipe da UR-04113 ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Osasco, onde não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.

Um segundo suspeito, que estava no veículo junto ao que atirou contra os policiais, não se feriu e está na delegacia para prestar esclarecimentos.

A delegacia que atende a área é o 93° DP (Jaguaré), que fica localizado a cerca de um quilômetro do local dos tiros.

Os policiais mortos são o 3º. Sgt PM 123147-2 José Valdir de Oliveira Júnior, Sd PM Celso Ferreira Menezes Júnior e Sd PM Victor Rodrigues Pinto da Silva.

Posteriormente, foi informado que o criminoso foi identificado como Cauê Doretto de Assis, RG 54.543.374, SSP/SP e constatou-se que não se tratava de policial civil.

FINAL DE SEMANA TRISTE

O Sargento Oliveira Junior estava muito ansioso, pois sua esposa está gravida de gêmeos, o Soldado Victor contava os dias para ver o rostinho do filho, que está por vir, já Soldado Menezes daria um abraço no pai.

Será um final de semana triste e cinzento para nossa Instituição, é imensurável a dor que a família e amigos estão sentindo nesse momento.