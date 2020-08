CTG Brasil Antecipa Troca De Transformadores Da UHE Ilha Solteira

ILHA SOLTEIRA – A CTG Brasil anunciou a antecipação da substituição de 21 transformadores de potência na usina hidrelétrica Ilha Solteira, como parte do projeto de modernização que vem sendo conduzido pela empresa desde 2017.

Inicialmente, a troca dos equipamentos estava prevista para ocorrer de forma escalonada ao longo dos dez anos de projeto – até 2027 -, mas pôde ser antecipada graças à parceria com a WEG, que atuou com agilidade na entrega dos equipamentos.

“Realizando ensaios preventivos, percebemos que antecipar a modernização dos transformadores seria importante para aumentar a disponibilidade de geração em Ilha Solteira, além de reforçar a segurança na usina”, afirmou Evandro Vasconcelos, vice-presidente de Geração e Comercialização da CTG Brasil.

Para o executivo, “poder contar com um parceiro de alta qualidade como a WEG foi crucial nessa tomada de decisão”.

Os novos transformadores têm expectativa de vida útil de pelo menos 35 anos, com alta eficiência energética, potência 20,6% maior do que o modelo anterior e sistema digital de monitoramento.

“Estes transformadores irão não só substituir os equipamentos antigos, mas também evitar interrupções na geração de energia e garantir a operação da usina durante a concessão, minimizando riscos operacionais e de desligamento ou parada de máquinas”, explica Carlos Diether Prinz, diretor superintendente da WEG T&D.

A parceria entre a CTG Brasil e a WEG beneficia diversas operações da geradora de energia limpa.

Além da entrega de transformadores de potência para Ilha Solteira, a WEG forneceu, recentemente, equipamentos para melhorias nas usinas Salto Grande, Rosana, Taquaruçu e Garibaldi, todas administradas pela CTG Brasil.

Ainda há mais uma entrega da parceria prevista para julho, com destino à Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Retiro.

Modernização

A CTG Brasil segue em frente com seu cronograma de modernização das hidrelétricas Ilha Solteira e Jupiá, que envolvem também outros equipamentos, como as turbinas e geradores das usinas.

De acordo com Vasconcelos, “esse processo é fundamental para contribuirmos com o desenvolvimento do país a partir da qualidade e segurança na geração de energia elétrica de forma 100% limpa e renovável, atividade essencial para o funcionamento do Brasil. Também é importante ressaltar que, neste período de pandemia, todo o trabalho vem sendo realizado em conformidade com as recomendações das autoridades de saúde, em respeito à vida dos nossos colaboradores, parceiros e de toda a sociedade”.

Juntas, Ilha Solteira e Jupiá somam 5 GW de capacidade instalada de energia limpa, o suficiente para atender a demanda de mais de 2 milhões de brasileiros.

O projeto de modernização das usinas deve ser concluído até 2027, com investimento total de R$ 3 bilhões, representando o maior projeto de modernização de hidrelétricas da história do Brasil.