Andradina recebe carros doados pela Receita Federal

ANDRADINA – O Governo de Andradina está recebendo quatro veículos doados pela Receita Federal para composição da frota municipal.

Já devidamente identificados como oficiais, os veículos são uma caminhonete Hilux, um Audi e duas picapes VW Saveiros.

Segundo o secretário de Administração, Antônio Sérgio da Fonseca Filho, todos ficarão disponíveis aos mais variados setores do município e chegam em um momento importante de reforço da frota na fiscalização das medidas de prevenção no combate ao novo coronavírus.

“Além de fiscalizar as obrigatoriedades descritas no decreto estadual que o município teve que seguir com relação ao funcionamento do comércio e medidas restritivas, o Governo de Andradina também em efetuando serviços comunitários como entrega dos remédios de casa em casa e prestando serviços aos andradinenses, e estes veículos chegam em um momento importante no reforço da frota”, comentou o secretário.

Secom/Prefeitura