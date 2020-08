BAEP prende homem em Birigui acusado de tráfico de droga

BIRIGUI – Na segunda-feira, 27, policiais militares do BAEP (Batalhão de Ações Especiais), desempenhando a missão de patrulha no município de Birigui, observaram um veículo com três ocupantes que, percebendo a presença da viatura, rapidamente fecharam os vidros do carro. Durante a abordagem, um passageiro desceu do veículo carregando uma sacola inteirando os policiais de que havia drogas em seu interior, contabilizando 299 (duzentas e noventa e nove) porções de substância aparentando ser cocaína.

O outro passageiro confessou que havia mais drogas no seu apartamento e que pertenciam ao passageiro dono da sacola. À frente das informações, a equipe foi até o apartamento e aplicando os procedimentos específicos de conduta policial lograram na localização de uma balança de precisão, 18 (dezoito) pinos vazios e 400 (quatrocentos) gramas de substâncias aparentando ser cocaína. Motorista e passageiros foram levados à Delegacia de Polícia e ficaram presos pelo crime de Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico.