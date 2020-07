Após discussão com a esposa, homem tira a própria vida em Pacaembu

“Maurício”, tirou a própria vida na madrugada deste domingo (26), em Pacaembu.

PACAEMBU – Um homem identificado apenas por ‘Maurício’, residente em uma propriedade rural da Avenida Vereador José Gomes Duda, em Pacaembu, tirou a própria vida ao cometer suicídio por enforcamento, depois de discutir com a esposa durante a madrugada, segundo a Polícia Militar. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Adamantina, onde passaria por exames necroscópicos e somente depois seria liberado para a família providenciar o sepultamento.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a esposa informou que teria discutido com o companheiro por volta da 1h da manhã, quando então o homem saiu de casa tomando destino ignorado.

Ela informou ainda que as discussões eram frequentes e que o marido costumava sair de casa, porém, que retornava sempre para casa pouco tempo depois e que faziam as pazes, o que não ocorreu nesta ocasião.

Depois da discussão ela foi dormir e ao acordar, por volta das 7h de domingo (26), a mulher abriu a janela da casa e deparou-se com o homem pendurado por uma corda envolta ao pescoço e amarrada em uma árvore localizada no quintal de casa.

Diante da cena dantesca, ela acionou a Polícia Militar que compareceu ao local, constatando o óbito do mesmo.

A Polícia Civil também foi acionada e solicitou a presença dos peritos do Núcleo de Perícias de Adamantina, Instituto de Criminalística, onde coletaram dados e imagens do ocorrido, para posterior emissão do laudo.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Adamantina, onde passaria por exames.

A Polícia Civil registrou boletim de ocorrência de suicídio e investiga os fatos.