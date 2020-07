NECRIM dá início ao ciclo de conciliações por meio de vídeo-conferência

ANDRADINA – O Núcleo Especial Criminal de Andradina (NECRIM) deu início nesta semana ao ciclo de conciliações por meio de vídeo-conferência, sob a presidência do Delegado de Polícia Dr. Marcelo da Silva Zompero, com atuação da Investigadora de Polícia Maria Nadir Cardoso Coelho e a Escrivã de Polícia Sabrina Massareli Odo.

Foram realizadas quatro audiências de conciliação envolvendo delitos de ameaça, injúria, dano e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; em todas o Núcleo obteve sucesso. Além das reparações dos danos materiais sofridos pelas vítimas, o Núcleo também estimulou acordos que ensejaram doações de cestas básicas para instituições de caridade de Andradina. As quatro conciliações realizadas renderam seis cestas básicas (valor médio de R$ 210,00), as quais serão entregues à CAMENOR – Casa do Menor Leda Furquim Atília, e ao Asilo São Vicente De Paulo, os dois de Andradina.

Segundo o delegado Marcelo Zompero “essa nova tecnologia proporciona contato excelente entre todos e facilita sobremaneira a solução dos casos. Podemos conciliar agora sem que as pessoas saiam do conforto de seu lar e isso proporciona ganho de tempo e economia para todos”.