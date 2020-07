Mulher de 20 anos e menor de 17 detidos com 7 Kg de super maconha

VALPARAÍSO – A Polícia Militar Rodoviária deteve na tarde de terça-feira (21), uma jovem de 20 anos e um adolescente de 17, acusados de tráfico de droga/ato infracional, ao serem flagrados com 24 pacotes fechados a vácuo contendo skank, que pesaram aproximadamente 7,1 kg. Encaminhados à Delegacia de Polícia do município, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão da dupla aconteceu às 16h30 durante fiscalização visando o combate ao tráfico de drogas e outros crimes, quando policiais militares rodoviários abordaram um ônibus de linha regular de transporte de passageiros para vistoria na Rodovia Marechal Rondon – SP 300 – KM 576, trecho do município de Valparaiso/SP, e perceberam quando o casal demonstrou nervosismo com a presença dos policiais.

Em vistoria nas bagagens do casal os policiais localizaram 24 pacotes fechados a vácuo de ua droga derivada da maconha conhecida como skank, a super maconha, que pesaram aproximadamente 7,1 kg.

A droga estava dividida em duas malas que estavam em poder do adolescente de 17 anos e da mulher de 20. Ambos são de Campo Grande/MS e o adolescente disse que o skank seria levado para Salvador/BA.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Plantão de Valparaiso-SP, onde o menor foi apreendido indiciado por ato Infracional/tráfico de drogas e a mulher foi presa e indiciada por tráfico de drogas. Eles permaneceram a disposição da Justiça. Como não está havendo audiência de custódia presencial, eles aguardariam presos a decisão da justiça sobre seus destinos.

Skank: A super maconha

Skank (também conhecida como supermaconha e skunk) é uma droga mais potente que a maconha, ambas são retiradas da espécie Cannabis sativa e, por esse motivo, possuem em suas composições o mesmo princípio ativo – THC (Tetra-hidro-canabinol).

O que torna o Skank uma forma mais concentrada de entorpecente?

A diferença é proveniente do cultivo da planta em laboratório. O preparo da Cannabis sativa para obtenção do Skank é feito em estufas com tecnologia hidropônica (plantação em água).