Menina de 11 anos escreve bilhete e mãe se esconde para flagrar estupro em SP

Homem foi preso em flagrante por suspeita de estupro. Caso será investigado na Delegacia de Defesa da Mulher.

PRAIA GRANDE – A mãe da menina de 11 anos que escreveu um bilhete relatando que o padrasto ‘mexia’ com ela afirma que se sentiu aliviada após prisão do homem. Segundo apurado pela reportagem nesta sexta-feira (17), o suspeito teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. O homem foi pego pela companheira em Praia Grande, no litoral de São Paulo, depois que ela se escondeu e o flagrou após a criança escrever um bilhete alegando que o padrasto cometia os abusos.

A prisão aconteceu após a desconfiança da mãe, que relatou às autoridades estranhar a mudança de comportamento da criança. Ao receber o recado da filha que dizia “Mãe, o [padrasto] mexe comigo”, um aviso feito pela menina, ela se escondeu em casa e flagrou o padrasto no quarto junto com a menina. O flagrante e a prisão aconteceram na última quarta-feira (15) no bairro Jardim Trevo.

De acordo com o delegado assistente da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Praia Grande, Alex Mendonça do Nascimento, a mãe ficou aliviada com a prisão. “Aliviada porque ele vai responder pelo crime que praticou. Com a mudança para a prisão preventiva, ele não tem um prazo estipulado para ficar detido. Ele vai responder pelo processo e permanecer preso durante o tempo que o juiz achar necessário”, explica o delegado.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável após a menina passar pelo Instituto Médico Legal (IML), onde foi constatado que ela tem lesões de abusos que aconteceram anteriormente. “Quer dizer que a situação vem ocorrendo há algum tempo”, explica o delegado.

O homem de 36 anos tem uma passagem por tráfico de drogas de anos atrás, mas nenhum registro ou relato de violência sexual, segundo a Polícia Civil. Ainda segundo o delegado, apesar do flagrante feito pela mulher, o suspeito tentou negar o crime.

Agora, explica o delegado, a menina precisará passar por acompanhamento psicológico após os episódios de abuso. “Ela vai passar por apoio psicológico. Será encaminhada ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) para atendimento, onde vai ter uma rede de apoio”, finaliza.

Entenda o caso

A mãe da menina de 11 anos relatou à Polícia Civil uma mudança no comportamento da filha. Ela contou que a menina pedia para acompanhá-la no trabalho constantemente, como forma de evitar ficar em casa com o padrasto. O comportamento da criança e o bilhete deixado como um aviso foram essenciais para que ela descobrisse o que acontecia na casa.

De acordo com o relato da mãe da criança à polícia, na manhã desta quarta-feira, ela disse ao marido que iria trabalhar, mas se escondeu em casa. Ela relatou que permaneceu escondida, e posteriormente o padrasto colocou a enteada, utilizando a força, dentro de um quarto.

Depois disso, a mãe da criança saiu do local em que estava escondida e o flagrou de cueca ao lado da menina, no que parecia ser uma tentativa de estupro. De acordo com o boletim de ocorrência a mãe estava transtornada e começou a gritar, enquanto o homem cobriu o corpo a criança correu, fugindo do quarto.

A mulher chamou os policiais, que foram até a residência, e o prenderam em flagrante. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Praia Grande, onde será investigado.